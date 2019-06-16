Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости вчера в 22:20

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Виктор Медведчук
А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости вчера в 22:20

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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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