Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости вчера в 22:20
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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А каковы результаты этой деятельности? А я вам объясняю результаты. Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости вчера в 22:20
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Медведчук: из-за политики украинских властей цены на газ выросли на 1000 процентов
Вести.Ruвчера в 23:00
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