Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости 22:20

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

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