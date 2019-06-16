Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на УкраинеРИА Новости 22:20

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко обвинили в росте тарифов на Украине

Газета.Ru23:24

За пять лет президентства Порошенко тарифы на Украине увеличились в десятки раз

Life.ru23:09

Медведчук заявил о росте тарифов на Украине на 1090%

Телеканал 360°22:19

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

RT на русском22:56

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

РИА Новости22:20

Медведчук: из-за политики украинских властей цены на газ выросли на 1000 процентов

Вести.Ru23:00

На Украине рассказали о росте тарифов на 1090%

Известия21:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:51, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Происшествия

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено в 21:38
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Общество

Выпускной банкет обойдётся петербургскому школьнику в 1773 рубля

На выпускной банкет обычный петербургский школьник потратит в этом году 1773 рубля, подсчитали аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 22:37
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Смартфоны Redmi и Xiaomi, которые стоят не так дорого, редко падают в цене в течение первых 6 месяцев продаж, разве только в рамках каких-либо распродаж.
Обновлено в 10:15
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Технологии

Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы

RTVI рассказывает, как с помощью современных технологий удалось избавить Филиппины от тонн мусора.
Обновлено в 11:45
Происшествия

На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 20:59
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено в 12:41
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено в 22:26
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено в 10:32
Здоровье

Врач, которого не помнят: история реаниматолога из Башкирии

Обновлено в 13:59
Авто

Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто

Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено в 23:00
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников

Принцесса Шарлотта ходила в шортах старшего брата Джорджа, поэтому Арчи традиция стороной не обойдет.
Обновлено в 10:45
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Хоккей

«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено в 21:15
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное