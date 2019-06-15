Политика
Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к ЗеленскомуiReactor 04:37
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин с уважением высказывался о главе Украины Владимире Зеленском. Мнением политик поделился с аудиторией в эфире украинского телевидения.
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с чего всё началось
— Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.Life.ru00:27
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