Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к ЗеленскомуiReactor 04:37

с чего всё началось

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин с уважением высказывался о главе Украины Владимире Зеленском. Мнением политик поделился с аудиторией в эфире украинского телевидения.

Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к Зеленскому

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