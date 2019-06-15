Политика

Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к ЗеленскомуiReactor 04:37

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин с уважением высказывался о главе Украины Владимире Зеленском. Мнением политик поделился с аудиторией в эфире украинского телевидения.
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с чего всё началось
— Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев, — сказал
 он в эфире телеканала NewsOne.
Life.ru00:27

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Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

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Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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