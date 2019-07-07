Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом ПутинаРИА Новости 10:30

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери

ТАСС11:11

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Вести.Ru08:43

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

РИА Новости10:30

Медведчук раскрыл, как стал кумом Путина

Газета.Ru09:58

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

Lenta.ru09:44

Медведчук назвал инициатора идеи сделать Путина крестным его дочери

РБК08:55

Медведчук рассказал о своём знакомстве с Путиным

RT на русском11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Авто

Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 11:55
Происшествия

Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:49
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Обновлено в 02:53
Единоборства

Появилась информация о реванше Фьюри и Уайлдера

Обновлено в 11:14
Происшествия

В центре Амстердама прямо на улице зарезали велосипедиста

Камера наблюдения, на улице Warmoesstraat, которая находится центре Амстердама, сняла момент убийства, инцидент произошел днём, 5 июля, сообщают местный СМИ.
Обновлено в 06:37
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Экс-супруга Тарасова Бузова рассказала о первом поцелуе

Экс-супруга бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова певица Ольга Бузова в День поцелуев вспомнила о том, как написала песню "Под звуки поцелуев", сообщает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Культура

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:13
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Единоборства

В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Единоборства

Джон Джонс победил Тиаго Сантоса раздельным решением судей

Обновлено в 00:47
Общество

Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд

Обновлено в 10:21
Гаджеты

Samsung до Android Pie обновила смартфон Galaxy Xcover 4

По всей видимости компания решила исправиться и до Android Pie обновила не только флагманы и смартфоны среднего уровня, но даже и защищённый Galaxy Xcover 4. Эта модель появилась на рынке в 2017 году, и недавно она получила новую версию Galaxy Xcover 4S.
Обновлено в 11:10
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное