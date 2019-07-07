Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

с чего всё началось

С президентом России Владимиром Путиным глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины.

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

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