Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

с чего всё началось

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

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