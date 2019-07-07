Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом ПутинаРИА Новости 10:30

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.
Вести.Ru08:43

Подробнее о событии

Как стать кумом Путина, объяснил Медведчук

Газета.Ru12:59

Медведчук рассказал о своём знакомстве с Путиным

RT на русском11:09

Медведчук назвал инициатора идеи сделать Путина крестным его дочери

РБК08:55

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

РИА Новости10:30

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

Lenta.ru09:44

Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным отцом его дочери

Коммерсантъ10:34

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Вести.Ru08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:01, Вашингтон
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Политика

Кудрин прокомментировал свой «дрейф в сторону Глазьева»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
Здоровье

Врачи предупредили о вреде супа для здоровья

Ряд СМИ, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что чрезмерное употребление супов может привести к раку пищевода.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:44
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Футбол

Гендиректор ЦСКА рассказал о целях клуба в еврокубках в новом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы болельщиков и отметил, что команда ставит перед собой амбициозные цели на новый сезон.
Обновлено в 06:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба

Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

В Японии создают неатомную подлодку нового поколения

В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.
Обновлено в 13:48
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Футбол

Балтика — Спартак-2 0:1 (2-й тайм)

"Спартак" начал подготовку к матчу первого тура Премьер-лиги против "Сочи", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Обновлено в 14:29
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Умные часы для слепых людей создали в Южной Корее

Обновлено в 05:57
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Футбол

Тарасов: ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная

Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
Обновлено в 13:12
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное