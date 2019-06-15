Политика
Медведчук рассказал, как Путин относится к ЗеленскомуРИА Новости 18:42
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Медведчук подчеркнул, что Путин во всех разговорах с уважением отзывался о Зеленском.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Технологии
Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн
Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Влад Топалов в день рождения Регины Тодоренко пожелал ей еще детей
Телеведущая Регина Тодоренко сегодня празднует 29-й день рождения.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Кино
Дэниэл Рэдклифф снимется в сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»
В главной роли снимается актриса Элли Кемпер.
Обновлено в 14:02
Футбол
Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено в 19:47
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Футбол
Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть
Обновлено в 16:29
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 16:54
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Политика
Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском
Часть украинцев уже видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в своего предшественника Петра Порошенко, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:54
Политика
Признан виновным: Порошенко нарушил конституцию Украины
Конституционный суд Украины (КСУ) пришел к выводу, что экс-президент страны Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, подписав указ о создании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 07:17
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Технологии
Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»
Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30