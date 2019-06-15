Политика

Медведчук рассказал, как Путин относится к ЗеленскомуРИА Новости 18:42

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Медведчук подчеркнул, что Путин во всех разговорах с уважением отзывался о Зеленском.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведчук заявил, что Путин уважает Зеленского

Аргументы и Факты20:08

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

RT на русском19:18

Стало известно, как Путин относится к Зеленскому

РЕН ТВ19:29

Медведчук прояснил отношение Путина к Зеленскому

Газета.Ru19:53

Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

РИА Новости18:42

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Известия17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Технологии

Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес

Влад Топалов в день рождения Регины Тодоренко пожелал ей еще детей

Телеведущая Регина Тодоренко сегодня празднует 29-й день рождения.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Кино

Дэниэл Рэдклифф снимется в сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»

В главной роли снимается актриса Элли Кемпер.
Обновлено в 14:02
Футбол

Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено в 19:47
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

Обновлено в 13:40
Авто

Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки

Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Футбол

Суарес: после вылета от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть

Обновлено в 16:29
Культура

Во Франции госпитализирован Ален Делон

Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 16:54
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Политика

Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском

Часть украинцев уже видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в своего предшественника Петра Порошенко, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:54
Политика

Признан виновным: Порошенко нарушил конституцию Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) пришел к выводу, что экс-президент страны Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, подписав указ о создании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 07:17
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Технологии

Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»

Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное