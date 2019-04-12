Политика
Медведчук предложил Зеленскому в случае победы сотрудничать с РоссиейiReactor 02:39
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в своем выступлении заявил, что Владимиру Зеленскому в случае выигрыша в результате президентских выборов на Украине необходимо добиться сделки с Россией. Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга.
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Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика
Сирия отправила первое судно с грузом в Крым
Обновлено в 03:51
Политика
МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме
«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Хоккей
Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»
Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор
Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Общество
В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ
Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников
На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Общество
Собянин открыл флагманский центр занятости «Моя работа»
Пройти профессиональное тестирование, обучение и стажировку можно в новом флагманском центре занятости "Моя работа", который открылся на улице Щепкина.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Сексуально зависимая Дана Борисова ждет большую любовь
Обновлено в 05:14
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13