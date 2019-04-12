Политика

Медведчук предложил Зеленскому в случае победы сотрудничать с РоссиейiReactor 02:39

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в своем выступлении заявил, что Владимиру Зеленскому в случае выигрыша в результате президентских выборов на Украине необходимо добиться сделки с Россией. Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга.
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В Совфеде ждут, когда Украина перестанет обзываться

Национальная служба новостей07:29

Медведчук призвал к нормализации экономических отношений Украины и России

RT на русском01:22

Медведчук посоветовал Зеленскому договариваться с Россией

Коммерсантъ02:02

Зеленский поймет необходимость переговоров по Донбассу, надеется Медведчук

РИА Новости03:36

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Москвой

ТАСС01:28

Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с Россией

Газета.Ru05:00

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

РБКвчера в 15:13
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Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 07:34
Происшествия

Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского

По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Технологии

«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика

Сирия отправила первое судно с грузом в Крым

Обновлено в 03:51
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Хоккей

Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»

Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика

Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Политика

Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников

На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Общество

Собянин открыл флагманский центр занятости «Моя работа»

Пройти профессиональное тестирование, обучение и стажировку можно в новом флагманском центре занятости "Моя работа", который открылся на улице Щепкина.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Сексуально зависимая Дана Борисова ждет большую любовь

Обновлено в 05:14
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
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Астероид размером с дом приблизился к Земле

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Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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