Политика
Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с РоссиейГазета.Ru 05:00
В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой. Такое мнение выразил глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук.
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