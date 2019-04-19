Политика

Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с РоссиейГазета.Ru 05:00

В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой. Такое мнение выразил глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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