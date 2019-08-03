Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросуГазета.Ru 15:31

Газовый вопрос буксует уже давно, стороны не могут прийти к компромиссу. Тем временем, договор на поставку и транзит истекает в конце года. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Избранный народный депутат Верховной Рады Украины. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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