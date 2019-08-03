Газовый вопрос буксует уже давно, стороны не могут прийти к компромиссу. Тем временем, договор на поставку и транзит истекает в конце года. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.

Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу

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