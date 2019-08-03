Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросуГазета.Ru 15:31
Газовый вопрос буксует уже давно, стороны не могут прийти к компромиссу. Тем временем, договор на поставку и транзит истекает в конце года. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
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Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенит» заканчивал матч в атаке. Когда «Зенит» забил ответный гол, Иванович вернулся на привычное место в центре защиты.
Обновлено в 17:22
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Футбол
Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина.
Обновлено в 12:50
Кино
Стало известно, кто снимет фильм «Судная ночь 5»
Режиссерское кресло проекта занял Эверардо Гоут. Главным сценаристом популярного хоррора стал автор оригинальной ленты Джеймс Де Монако.
Обновлено в 05:49
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Обновлено в 15:52
Гаджеты
FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon
Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Космос
Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось
Наиболее популярная гипотеза формирования Луны гласит, что естественный спутник нашей планеты сформировался в ранние годы существования Солнечной системы в результате мощного космического столкновения с Землей небесного тела размером примерно с Марс.
Обновлено вчера в 21:51
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона
В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено в 15:48
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Политика
«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.
Обновлено в 12:01
Энергетика
Китай получил контроль над ценами на нефть
«Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в его портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
Обновлено вчера в 11:58
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх
Обновлено в 16:08
Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено в 14:38
Футбол
Аналитики назвали вероятность вылета Головина с «Монако» из Лиги 1
Клуб весь сезон боролся за выживание, заняв в итоге лишь 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Букмекеры принимают ставки на то, что «Монако» по итогам предстоящего сезона покинет элитный дивизион чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант
Обновлено в 15:15