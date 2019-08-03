Газовый вопрос буксует уже давно, стороны не могут прийти к компромиссу. Тем временем, договор на поставку и транзит истекает в конце года. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.

Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.

Общество В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Экономика Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Интернет Google Assistant теперь может читать и отвечать на сообщения мессенджеров вроде WhatsApp Ранее, если пользователь говорил Google Assistant: «Прочти мои сообщения», — последний считывал только тексты SMS и пропускал множество входящих сообщений из других приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и так далее.

Гаджеты Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц Китайская компания Xiaomi начала сбор финансов для «умного» дверного замка с функцией распознавания лиц.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.

Футбол «Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:2 Встреча закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. Счет был открыт на 15-й минуте игроком «Локомотива».

Шоу-бизнес Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Общество В Парке Горького начался «Шашлык Live» Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.

Космос В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Финансы Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Новосибирской области Семь человек пострадали в результате ДТП, произошедшем в ночь на воскресенье в Новосибирской области.

Авто Стартовало производство пикапов JAC T6 для России В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.

Футбол Ари обвинил арбитра в предвзятости Нападающий «Краснодара» Ари остался недоволен работой судей в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Общество Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Футбол Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.