Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросуГазета.Ru вчера в 15:31
Газовый вопрос буксует уже давно, стороны не могут прийти к компромиссу. Тем временем, договор на поставку и транзит истекает в конце года. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы
Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.
Обновлено в 01:14
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA
Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.
Обновлено вчера в 22:32
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено 02 августа в 06:19
Интернет
Google Assistant теперь может читать и отвечать на сообщения мессенджеров вроде WhatsApp
Ранее, если пользователь говорил Google Assistant: «Прочти мои сообщения», — последний считывал только тексты SMS и пропускал множество входящих сообщений из других приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и так далее.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц
Китайская компания Xiaomi начала сбор финансов для «умного» дверного замка с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 00:00
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:2
Встреча закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. Счет был открыт на 15-й минуте игроком «Локомотива».
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено вчера в 07:26
Космос
В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина
Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.
Обновлено 02 августа в 21:33
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено 02 августа в 21:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Новосибирской области
Семь человек пострадали в результате ДТП, произошедшем в ночь на воскресенье в Новосибирской области.
Обновлено в 00:18
Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Ари обвинил арбитра в предвзятости
Нападающий «Краснодара» Ари остался недоволен работой судей в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Обновлено в 02:04
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36