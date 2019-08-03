Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросуREGNUM 12:38

«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии. По его словам, официальный Киев, если не захочет этого делать, распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в «экономическом и социальном плане» в стране.
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Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
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В Курской области взорвалась автозаправка

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Экономика

Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA

"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
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Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение

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Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
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Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения

Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
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"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
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Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
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Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон

В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
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Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
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Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
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Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Избранный народный депутат Верховной Рады Украины. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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