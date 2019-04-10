Политика

Медведчук признал невыполнение Украиной Минских соглашенийФАН вчера в 22:55

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения.
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Виктор Медведчук
Документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин.
— Виктор Медведчук, украинский политикФАН вчера в 22:55

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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