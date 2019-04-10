Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашенияхКомсомольская правда 04:15

Документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин.

Киев не заинтересован в выполнении условий Минских договоренностей. Более того, ему не нужны все те люди, что в настоящий момент проживают в Донбассе. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

Финансы Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Армия и оружие ЛНА заявила о контроле над военной базой вблизи Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА), продвигающаяся на запад под командованием Халифы Хафтара, заявила о контроле над военной базой, находящейся в 40 км от Триполи.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.

Происшествия Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву Московский городской суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Спорт Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.

Политика Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском» Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Авто Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.

Политика Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Общество Блогер впервые подал иск о защите репутации Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Здоровье Женские консультации Свердловской области станут «бережливыми» до 2020 года До 2020 года все женские консультации Свердловской области сделают «бережливыми» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает департамент информполитики региона.

Политика Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".

Политика Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей "Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Происшествия Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Политика Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.

Происшествия Россиянин отказался доносить и попал под суд 32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

Политика В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.

Политика Владимир Путин посетит старинную церковь До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.

Наука Доказано существование новой формы вещества Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.

Шоу-бизнес Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.

Политика Украина расширила санкции против России Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.