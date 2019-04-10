Политика

Медведчук признал, что Украина не заинтересована в Минских соглашенияхКомсомольская правда 04:15

Киев не заинтересован в выполнении условий Минских договоренностей. Более того, ему не нужны все те люди, что в настоящий момент проживают в Донбассе. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Читать в источнике
Виктор Медведчук
Документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин.
— Виктор Медведчук, украинский политикФАН вчера в 22:55

Подробнее о событии

На Украине признали невыполнение Минских соглашений

Известиявчера в 20:45

Украина не заинтересована в Минских соглашениях, заявил Медведчук

Газета.Ru03:05

Медведчук заявил о неготовности Киева выполнять минские соглашения

РБК02:05

На Украине признали невыполнение Киевом Минских соглашений

Народные новостивчера в 20:56

В ДНР предложили решение конфликта в ответ на признание Киева о Донбассе

ФАН04:27

Киев признал невыполнение Украиной Минских соглашений

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений

РИА Новостивчера в 19:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Обновлено в 05:17
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Наука

Собаки могут обнаружить рак крови с точностью в 97%

Обновлено вчера в 16:39
Финансы

Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля

Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

В Шуе появится военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»

В Шуе ведутся работы по созданию военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

ЛНА заявила о контроле над военной базой вблизи Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА), продвигающаяся на запад под командованием Халифы Хафтара, заявила о контроле над военной базой, находящейся в 40 км от Триполи.
Обновлено в 06:03
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Подмосковье задержан «вор в законе» Казбек Рыжий

Обновлено в 05:50
Происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:02
Спорт

Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Политика

Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»

Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Авто

Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE

Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

Женские консультации Свердловской области станут «бережливыми» до 2020 года

До 2020 года все женские консультации Свердловской области сделают «бережливыми» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает департамент информполитики региона.
Обновлено в 06:07
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика

Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей

"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области

Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Россиянин отказался доносить и попал под суд

32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Обновлено в 05:21
Единоборства

Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером

Обновлено в 04:49
Политика

В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Политика

Владимир Путин посетит старинную церковь

До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа

Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Политика

Украина расширила санкции против России

Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Второе минское соглашение
Документ, имеющий целью урегулирование внутриукраинского вооружённого конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное