Политика

РБКРБКМедведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
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с чего всё началось
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал
 на своем YouTube-канале видеозапись встречи с украинскими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом в московском СИЗО «Лефортово».
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