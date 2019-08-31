с чего всё началось

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

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