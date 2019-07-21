с чего всё началось

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина обнищала из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. По его прогнозу, в ближайшие 10-15 лет страна не будет конкурентоспособной.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Происшествия Россиянку похитили и изнасиловали в Барселоне В испанской Барселоне похитили и изнасиловали россиянку.

Шоу-бизнес Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера Синтия Джерманотта — мама американской поп-исполнительницы Леди Гаги — прокомментировала расставание американского актера Бредли Купера и российской супермодели Ирины Шейк, передает «КП».

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Кино Сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона Популярный российский комедийный сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Происшествия В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.

Экономика Экологический долг продолжает расти «Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Космос «Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Политика Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Баскетбол Состав «Юты» пополнили Эммануэль Мудиай, Эд Дэвис и Джефф Грин Защитник Эммануэль Мудиай, центровой Эд Дэвис и форвард Джефф Грин пополнили состав "Юта Джаз", сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Футбол «Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Общество Минпромторг предложил не называть пиво алкоголем Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией.