Политика

Медведчук предрек обнищавшей Украине 15 лет неконкурентоспособностиНародные новости 11:56

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина обнищала из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. По его прогнозу, в ближайшие 10-15 лет страна не будет конкурентоспособной.
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Медведчук также отметил в своем Twitter
, что так называемое взаимодействие Украины с ЕС приведет к росту цен, падению производства и одновременно росту безработицы в стране.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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