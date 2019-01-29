Политика
Медведчук предложил создать на Украине автономный регион ДонбассРБК 08:42
Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Его выступление на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь» транслировал телеканал «112 Украина».
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Наш план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации нормандского формата и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости 09:12
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Общество
В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений
В пресс-службе ведомства отметили, что разработка этих изменений в закон предусмотрена Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Обновлено в 17:49
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто
Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер
Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:28
Общество
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Политика
Британский парламент отказался переносить сроки Brexit
Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Экономика
Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества
Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.
Обновлено в 17:25
Футбол
Головин забил первый гол за «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый гол за футбольный клуб "Монако", отличившись в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Генгамом".
Обновлено в 15:53
Авто
Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей в России
Российское представительство Renault отзывает 3622 автомобиля.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»
Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.
Обновлено в 13:50
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Кино
Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено в 18:10
Экономика
Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
США начали производство новых ядерных боеголовок
В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Экономика
«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз
Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Космос
Российские вулканы оказались угрозой для Земли
Считалось, что вулканы, располагающиеся в южных широтах, оказывают более сильное влияние на воздушную оболочку Земли, поскольку в условиях теплого климата сера дольше удаляется из стратосферы.
Обновлено в 05:50
Наука
В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля
Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Общество
В Улан-Удэ школьники весь урок просидели в противогазах за опоздание
В средней школе №58 в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил учеников седьмого класса в течение урока сидеть в противогазах в наказание за опоздание.
Обновлено в 00:12
Авто
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10