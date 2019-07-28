Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус. Такое предложение сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым «МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Спорт Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Авто Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.

Наука Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.

Технологии В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.

Армия и оружие Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Общество В Амурской области подтоплены 593 жилых дома На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.

Политика Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Футбол Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро После оформления трансфера 21-летний футболист еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".

Происшествия Российский гонщик погиб в Подмосковье Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".

Происшествия Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве «В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Политика СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».