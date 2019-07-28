Политика
Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в ДонбассеТелеканал 360° 04:58
Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус. Такое предложение сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Спорт
Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:14
Общество
Режим ЧС введен в Байкальске Иркутской области из-за паводка
Обновлено в 07:29
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Амурской области подтоплены 593 жилых дома
На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53
Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Футбол
Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро
После оформления трансфера 21-летний футболист еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".
Обновлено в 07:48
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным
Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 06:55
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39