Политика
Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в ДонбассеТелеканал 360° 04:58
Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус. Такое предложение сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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