Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компания «Укрнафта» заявили, что в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
Читать в источнике
Виктор Медведчук
Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости 02:18

Подробнее о событии

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Кремлем

URA.Ru02:20

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

РБКвчера в 15:13

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Москвой

ТАСС01:28

Медведчук призвал к нормализации экономических отношений Украины и России

RT на русском01:22

Медведчук призвал Зеленского пойти на сделку с Москвой

РИА Новости02:55

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Газета.Ruвчера в 23:23

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Коммерсантъ02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Обновлено в 02:23
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Космос

В США впервые за 13 лет выставят скафандр Нила Армстронга

Обновлено в 02:08
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован за хищение 1 млрд рублей

Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье

Минздрав: Более четырех тысяч якутян получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Отмечается, что право на получение бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи есть у каждого якутянина.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Какое наследство осталось детям Ирины Цывиной

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, какое наследство Цывина оставила после себя.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии приказала арестовать фельдмаршала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).
Обновлено вчера в 18:27
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Общество

Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг

Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Политика

Зеленский рассказал о мерах по возвращению Донбасса

Зеленский рассказал, какие шаги будет предпринимать по возвращению Донбасса в случае победы на выборах.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Кино

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Технологии

Instagram может скрыть количество лайков под постом

Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом.
Обновлено в 01:38
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено вчера в 08:51
Путешествия

Названы российские города с самыми дешевыми отелями

Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Общество

Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник

Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.
Обновлено в 01:39
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное