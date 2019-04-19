Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компания «Укрнафта» заявили, что в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости 02:18
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Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
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