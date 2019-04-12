Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Виктор Медведчук
Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости 02:18

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Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Кремлем

URA.Ru02:20

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Коммерсантъ02:02

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

РБКвчера в 15:13

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Москвой

ТАСС01:28

Медведчук призвал к нормализации экономических отношений Украины и России

RT на русском01:22

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Газета.Ruвчера в 23:23

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Москвой

РИА Новости02:55
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Хоккей

Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России

По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России

Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.
Обновлено вчера в 03:46
Здоровье

Почему зарплату не всегда надо давать за результат. Отрывок из книги «Тирания показателей»

Легко догадаться, что собой представляет его последняя книга "Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти".
Обновлено в 03:54
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО

"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой

В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой. Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала

Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Шоу при полупустых трибунах: подробности сегодняшних дебатов

Вокруг предвыборных дебатов вышедших во второй тур Петра Порошенко и Владимира Зеленского страсти кипели буквально со дня первого тура: стадион, анализы, дата — всё это оспаривалось обоими кандидатами, но, похоже, Зеленский одержал победу — стадион, а не студия и дата, на которой настаивал артист.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов

1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Кино

Прокат «Новых мутантов» отменен

Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено вчера в 02:00
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Обновлено вчера в 16:42
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Культура

Путин поприветствовал участников молодёжных Дельфийских игр

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Восемнадцатых молодёжных Дельфийских игр, которые открываются сегодня в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги

Обновлено в 00:37
Общество

ВЦИОМ: в России число доноров крови возросло до 45%

20 апреля в стране отмечают День донора Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что с 2008 года в России число доноров крови увеличилось с 36% до 45%.
Обновлено вчера в 21:05
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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