Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений.
— Виктор Медведчук, украинский политикРИА Новости 02:18
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Хоккей
Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России
По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России
Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.
Обновлено вчера в 03:46
Здоровье
Почему зарплату не всегда надо давать за результат. Отрывок из книги «Тирания показателей»
Легко догадаться, что собой представляет его последняя книга "Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти".
Обновлено в 03:54
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой
В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой. Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Шоу при полупустых трибунах: подробности сегодняшних дебатов
Вокруг предвыборных дебатов вышедших во второй тур Петра Порошенко и Владимира Зеленского страсти кипели буквально со дня первого тура: стадион, анализы, дата — всё это оспаривалось обоими кандидатами, но, похоже, Зеленский одержал победу — стадион, а не студия и дата, на которой настаивал артист.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Кино
Прокат «Новых мутантов» отменен
Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено вчера в 02:00
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Обновлено вчера в 16:42
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Культура
Путин поприветствовал участников молодёжных Дельфийских игр
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Восемнадцатых молодёжных Дельфийских игр, которые открываются сегодня в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Общество
ВЦИОМ: в России число доноров крови возросло до 45%
20 апреля в стране отмечают День донора Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что с 2008 года в России число доноров крови увеличилось с 36% до 45%.
Обновлено вчера в 21:05