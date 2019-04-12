Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Политика
Опубликована полная версия доклада Мюллера
В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела».
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Крылья Советов» могут быть наказаны из-за невыплаты долга Тихонову
«Крылья Советов» до сих пор не рассчитались по долгам с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями
Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Экономика
Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории
Напомним, Министерство транспорта предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».
Обновлено в 04:41
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер
Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Общество
«70 тысяч получают только профессора»: уральские педагоги и врачи рассказывают о своих зарплатах
Уральские учителя и врачи продолжают рассказывать нам, сколько они на самом деле получают.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих
На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
Наука
Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний
Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни
Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.
Обновлено вчера в 14:10
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Авто
Bugatti проводит испытания экстремального гиперкара Divo
Французский бренд Bugatti поделился снимками с места проведения дорожных испытаний нового гиперкара Bugatti Divo в пустыне.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Технологии
Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей
«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Политика
На Украине начинается операция «Бегущий кабан»
Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями» под песни Виктора Цоя
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи
Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10