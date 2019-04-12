Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с Россией

Газета.Ru05:00

Медведчук призвал Зеленского порешить с Россией

Национальная служба новостей03:35

Медведчук призвал к нормализации экономических отношений Украины и России

RT на русском01:22

Зеленский поймет необходимость переговоров по Донбассу, надеется Медведчук

РИА Новости03:36

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Москвой

ТАСС01:28

Медведчук посоветовал Зеленскому договариваться с Россией

Коммерсантъ02:02

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

РБКвчера в 15:13
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Политика

Опубликована полная версия доклада Мюллера

В четверг, 18 апреля, генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела».
Обновлено вчера в 11:24
Футбол

«Крылья Советов» могут быть наказаны из-за невыплаты долга Тихонову

«Крылья Советов» до сих пор не рассчитались по долгам с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями

Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Экономика

Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт

Автомобилисты отреагировали на идею разделить водителей на две категории

Напомним, Министерство транспорта предложило изменить систему подготовки водителей, выделив категории «любителей» и «профессионалов».
Обновлено в 04:41
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика

Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Общество

«70 тысяч получают только профессора»: уральские педагоги и врачи рассказывают о своих зарплатах

Уральские учителя и врачи продолжают рассказывать нам, сколько они на самом деле получают.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих

На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.
Обновлено вчера в 14:10
Игры

GTA 6 может выйти в конце 2020 года

Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Авто

Bugatti проводит испытания экстремального гиперкара Divo

Французский бренд Bugatti поделился снимками с места проведения дорожных испытаний нового гиперкара Bugatti Divo в пустыне.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Технологии

Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей

«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
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Шоу-бизнес

Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
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Политика

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Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
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Политика

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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:30
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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