Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Происшествия Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.

Технологии Полноценное тестирование показало, на что способны видеокарты GeForce GTX в играх с трассировкой лучей Неделю назад Nvidia выпустила графический драйвер, позволяющий активировать трассировку лучей в играх на видеокартах GeForce GTX поколений Pascal и Turing.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Происшествия Депутата Рады облили фекалиями в Одессе Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская в необычном наряде появилась на ММКФ в одиночестве Актриса Елизавета Боярская появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019) в одиночестве без своего супруга, актера Максима Матвеева.

Гаджеты Puma запустила тестирование новых кроссовок Компания Puma объявила о начале проведения тестирования новых моделей кроссовок Puma Fi.

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская увольняется из театра С 2008 года Настасья Самбурская работала в Театре на Малой Бронной.

Гаджеты Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.

Экономика ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.

Хоккей Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.

Политика Лукашенко высказался за изменения в Конституцию «Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Общество Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.

Происшествия У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

Политика В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Германию укорили за недостаточное сдерживание России Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов» HBO упрекнул президента США Дональда Трампа за использование фраз из сериала «Игра престолов».

Происшествия В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.

Происшествия Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.

Происшествия В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.

Религия Православные готовятся к Вербному воскресению В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.