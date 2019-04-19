Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.
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Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Технологии
Полноценное тестирование показало, на что способны видеокарты GeForce GTX в играх с трассировкой лучей
Неделю назад Nvidia выпустила графический драйвер, позволяющий активировать трассировку лучей в играх на видеокартах GeForce GTX поколений Pascal и Turing.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская в необычном наряде появилась на ММКФ в одиночестве
Актриса Елизавета Боярская появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019) в одиночестве без своего супруга, актера Максима Матвеева.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Puma запустила тестирование новых кроссовок
Компания Puma объявила о начале проведения тестирования новых моделей кроссовок Puma Fi.
Обновлено в 03:52
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская увольняется из театра
С 2008 года Настасья Самбурская работала в Театре на Малой Бронной.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры
Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Политика
Лукашенко высказался за изменения в Конституцию
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Происшествия
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Армия и оружие
Германию укорили за недостаточное сдерживание России
Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса.
Обновлено в 06:28
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»
HBO упрекнул президента США Дональда Трампа за использование фраз из сериала «Игра престолов».
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей
Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Интернет
Instagram задумал лишить пользователей лайков
Обновлено в 07:16
Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28