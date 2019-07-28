Политика

Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию ДонбассаPravda.Ru 10:05

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
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