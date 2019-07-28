Политика
Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию ДонбассаPravda.Ru 10:05
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Автоспорт
Шарль Леклер: «Я несу полную ответственность за случившееся»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Германии.
Обновлено в 12:44
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за сближение с Россией
Участники акции потребовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках и отказалась от воинственной риторики в отношении России.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Футбол
Инсайдер: «Спартак» ищет преемника Кононова на следующее лето
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не будет уволен после поражения «Тамбову» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге ждут начала Главного военно-морского парада
До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Политика
Родственник Кадырова стал мэром Аргуна
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег
27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.
Обновлено в 04:59
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
Обновлено в 08:57
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Политика
Голоса на выборах в Раду пересчитают во Львовской области
Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.
Обновлено в 12:16
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
В матче третьего тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (0:0, первый тайм) впервые применена система VAR.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32