Политика
Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию ДонбассаPravda.Ru 10:05
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Происшествия
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Путин пообещал строить уникальный военно-морской флот
Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:45
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Обновлено в 09:43
Спорт
Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
Обновлено в 06:24
Футбол
Рибери отказался от перехода в «Монако»
Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:00
Религия
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53