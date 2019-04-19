Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с РоссиейREGNUM 01:23
Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины. Эти ограничительные меры стали ответом на новые санкции, которые Киев ввел против российской стороны.
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Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой в обмен на Донбасс и дешевый газ
ИА Новороссиявчера в 16:32
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