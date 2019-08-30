Политика

ТАССТАССМедведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Медведчук заявил, что не планирует посещать осужденного в России Сенцова

РИА Новости08:47

Медведчук посетил в Москве двух украинских заключенных

Коммерсантъ08:31

Медведчук прибыл в Москву и посетил заключенных в «Лефортово»

РЕН ТВ08:02

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

RT на русском08:08

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

РБК08:07

Украинские оппозиционеры приехали в московский СИЗО

Lenta.ru08:07

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

ТАСС08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество

Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа

Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.
Московский Комсомолец 08:26
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Футбол

Дочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет

Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике.
Московский Комсомолец 05:19
Экономика

«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Общество

В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры

В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru 08:28
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Футбол

Определились все участники Лиги Европы

В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы

Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.
Игромания.ру вчера в 15:30
Происшествия

Похищен любовник топ-менеджера российского банка

6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости 08:23
Политика

Россия и Украина начали обмен пленными

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика

Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Культура

Победителей конкурса имени Андрея Стенина назовут 10 сентября

Победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят 10 сентября, сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 07:58
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Футбол

Комличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА

ProstoProSport 03:15
Политика

Путин назвал семью с тремя детьми правильной

Газета.Ru 07:06
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»

Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Музыка

«Евровидение-2020» примет Роттердам

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Политика

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Российская газета 05:00
Футбол

«Лацио» — «Рома»: какой выбор сделать на римское дерби?

«Лацио» и «Рома» сыграют первое в новом сезоне римское дерби 1 сентября – в прогнозе мы выбрали наиболее оптимальную ставку на этот поединок.
Все про Спорт ру 08:08
Политика

В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика

Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное