Политика

Медведев встретился с Бойко и МедведчукомThe Moscow Post вчера в 10:55

Во время встречи стороны обсудили вопросы газового взаимодействия России и Украины, во встрече также принял участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Российский премьер отметил, что в Москве не видят сигналов от Киева по ситуации с окончанием контакта на транзит газа.
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Дмитрий Медведев
Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда вчера в 09:58

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Газовый Бойко украинских выборов

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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