Медведев встретился с Бойко и МедведчукомThe Moscow Post вчера в 10:55

Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.

Во время встречи стороны обсудили вопросы газового взаимодействия России и Украины, во встрече также принял участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Российский премьер отметил, что в Москве не видят сигналов от Киева по ситуации с окончанием контакта на транзит газа.

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Энергетика На Украине раскрыли цены на европейский газ Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Экономика Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано» Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.

Здоровье 2 миллиона рублей раздадут лучшим врачам и медработникам Севастополя Почти 2 миллиона рублей получат лучшие севастопольские медработники. Такое решение приняли в городском Правительстве в пятницу.

Шоу-бизнес Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал Трагедия Юлии Началовой обнажила старую как мир проблему. После похорон певицы оказалось, что у нее было множество друзей.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.

Происшествия В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона Трагический финал оборвал ночь любви 32-летней жительницы Колумбии в городе Кали в Колумбии.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.

Культура Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».

Авто Skoda показала очередную «фишку» серии Simply Clever Чешская марка показала очередное новшество в концепции Simply Clever, которая уже насчитывает более 60 «фишек», таких как зонт в двери, мусорные пакеты в дверях и так далее.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.

Политика Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.