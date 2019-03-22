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Медведев встретился с Бойко и МедведчукомThe Moscow Post вчера в 10:55
Во время встречи стороны обсудили вопросы газового взаимодействия России и Украины, во встрече также принял участие глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Российский премьер отметил, что в Москве не видят сигналов от Киева по ситуации с окончанием контакта на транзит газа.
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Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда вчера в 09:58
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Виталий Лейбин: Визит Бойко в Москву призван показать, что его поддерживает Россия
Украина.рувчера в 13:35
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