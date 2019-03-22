Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа УкраинеРБК вчера в 09:58
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
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Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда вчера в 09:58
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