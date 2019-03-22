Политика

Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа УкраинеРБК вчера в 09:58

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
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Дмитрий Медведев
Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.
— Дмитрий Медведев, российский политикКомсомольская правда вчера в 09:58

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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