Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
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Зеленский намерен вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

ТАСС06:50

СМИ: Зеленский задумал убрать Медведчука из переговоров по Донбассу

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Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

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Московский Комсомолец08:07

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Известия04:38

Зеленский хочет вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

РЕН ТВ03:34
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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.
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Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

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Как уточняет ТАСС, речь идет о провокации властей Незалежной в Керченском проливе, которая может спровоцировать военный конфликт.
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Политика

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Обновлено в 10:26
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Судья матча «Сочи» - «Мордовия» отстранен от работы

Напомним, игра проходила 30 марта, тогда наша команда уступила южанам 0-2.
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Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Театры

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Режиссер Кирилл Серебренников приступил к работе в "Гоголь-центре", он занимается подготовкой концерта в честь Аллы Пугачевой, которая в апреле будет отмечать 70-летие, сообщил РИА Новости представитель театра.
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.
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Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

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В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Исследователи назвали ранний признак разрушения печени

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«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
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Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
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В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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