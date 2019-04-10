Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.
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Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
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Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
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Кабмин помог Порошенко уволить взбунтовавшегося одесского губернатора
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Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Судья матча «Сочи» - «Мордовия» отстранен от работы
Напомним, игра проходила 30 марта, тогда наша команда уступила южанам 0-2.
Обновлено в 10:29
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Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Театры
Серебренников готовит в «Гоголь-центре» концерт к юбилею Пугачевой
Режиссер Кирилл Серебренников приступил к работе в "Гоголь-центре", он занимается подготовкой концерта в честь Аллы Пугачевой, которая в апреле будет отмечать 70-летие, сообщил РИА Новости представитель театра.
Обновлено в 08:15
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
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Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
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Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Платформер Unruly Heroes выйдет на PS4 этой весной
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Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Исследователи назвали ранний признак разрушения печени
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ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»
«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
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Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
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Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
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Спорт
Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ
В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
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