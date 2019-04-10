Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по ДонбассуИзвестия 04:38

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Происшествия Планируется ужесточить наказание для виновников пьяных ДТП Верховный суд и правительство РФ поддержали предложение об ужесточении наказания за ДТП с пострадавшими по вине пьяного водителя.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Общество Совфед одобрил запрет хостелов в жилых домах с октября Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.

Авто Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать войну с Россией Как уточняет ТАСС, речь идет о провокации властей Незалежной в Керченском проливе, которая может спровоцировать военный конфликт.

Политика Кабмин помог Порошенко уволить взбунтовавшегося одесского губернатора Кабмин Украины одобрил решение Петра Порошенко уволить Максима Степанова с поста главы Одесской области.

Политика Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Театры Серебренников готовит в «Гоголь-центре» концерт к юбилею Пугачевой Режиссер Кирилл Серебренников приступил к работе в "Гоголь-центре", он занимается подготовкой концерта в честь Аллы Пугачевой, которая в апреле будет отмечать 70-летие, сообщил РИА Новости представитель театра.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Армия и оружие Российская армия покидает Алеппо Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.

Наука Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции «Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.

Политика В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Экономика Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника» «Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».

Происшествия Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.

Политика Украина расширила антироссийские торговые санкции Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.

Спорт Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.