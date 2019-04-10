Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по ДонбассуКомсомольская правда 06:27

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.

Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу

Политика Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.

Футбол Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Экономика Shell решила выйти из «Балтийского СПГ» Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Футбол Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Авто Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.

Экономика Uber планирует провести IPO на $10 млрд Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Политика Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.

Футбол Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени.

Армия и оружие Российская армия покидает Алеппо Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Здоровье В Туле открылся гепатологический центр В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Политика Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Политика Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Паращенко.

Общество Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто Государство намерено с нынешнего года возмещать инвалидам и многодетным семьям 50 процентов от уплаченной на госгранице таможенной пошлины, налога при ввозе легкового автомобиля.

Политика В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.

Общество Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.