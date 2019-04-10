Политика
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по ДонбассуКомсомольская правда 06:27
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
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Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Обновлено в 16:42
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Экономика
Uber планирует провести IPO на $10 млрд
Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:48
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
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Футбол
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Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено в 10:42
Здоровье
В Туле открылся гепатологический центр
В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Паращенко.
Обновлено в 15:14
Общество
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
Государство намерено с нынешнего года возмещать инвалидам и многодетным семьям 50 процентов от уплаченной на госгранице таможенной пошлины, налога при ввозе легкового автомобиля.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
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Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына
Обновлено в 14:04
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Экономика
Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков
Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07