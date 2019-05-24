Медведчук отказался участвовать в переговорах по ДонбассуNews.ru 08:48

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

с чего всё началось

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отказе от участия в переговорах с Россией по Донбассу. Своё решение он объяснил наличием противоречий между ним и новыми властями Украины относительно будущего региона.

Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу

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