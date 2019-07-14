Политика
Медведчук оценил последствия внешнего управления США для УкраиныРБК 12:12
Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны. Об этом в Twitter заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Футбол
Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА
Обновлено в 11:29
Политика
В России предложили отменить техосмотр
На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Общество
Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе
Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.
Обновлено в 00:05
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Игры
Riot Games рассказала об изменениях для Teamfight Tactics в патче 9.14
Разработчики League of Legends назвали основные нововведения, которые появятся в режиме Teamfight Tactics с выходом патча 9.14.
Обновлено в 11:37
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Экономика
Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» удержал лидерство в прокате
По итогам прошедших выходных в американском прокате смена лидера не произошла: его все также возглавлял фильм по комиксам Marvel "Человек-паук: Вдали от дома".
Обновлено в 16:09
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Авто
Kahn доработал Range Rover Sport SVR
После посещения тюнинг-ателье Range Rover Sport SVR получил новый интерьер, который включает в себя перфорированную кожу на сиденьях, руле, подлокотниках и дверных панелях, вентилируемые педали и логотипы Kahn.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Волгоградские чиновники спустя год после разрушительного наводнения решили восстановить дороги
На портале госзакупкок 12 июля завершились последние торги по отбору компаний, которые займутся восстановлением дорог в Волгоградской области, разрушенных наводнением прошлого года.
Обновлено в 08:57
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад
Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад После смерти Аллы Балтер Эммануил Виторган связал свою жизнь с ее близкой подругой Ириной Млодик.
Обновлено в 16:07
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37