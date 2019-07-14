Политика

Медведчук оценил последствия внешнего управления США для УкраиныРБК 12:12

Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны. Об этом в Twitter заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины

РБК12:12

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Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева

РИА Новости09:25

Медведчук: Украина находится под управлением США

Московский Комсомолец09:58

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РЕН ТВ09:26

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RT на русском10:06
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Обновлено в 11:39
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ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов

Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Футбол

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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
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Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Политика

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Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
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Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы

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В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.
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Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
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Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
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Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
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За несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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