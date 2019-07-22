Политика

Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языкеNews.ru вчера в 09:55

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Медведчук объяснил свою русскоязычность

Lenta.ruвчера в 10:19

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

РБКвчера в 10:06

Медведчук заявил, что говорит по-русски для поддержки жителей Донбасса

ТАССвчера в 09:38

Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке

RT на русскомвчера в 09:42

Медведчук объяснил свои публичные выступления на русском языке

Национальная служба новостейвчера в 09:54

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

РИА Новостивчера в 09:26

Медведчук объяснил, почему он говорит на русском языке

Украина.рувчера в 08:03
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Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Губернатор Приморья Кожемяко может сменить полпреда в ДФО Трутнева

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено вчера в 10:51
Общество

Вещи Маргарет Тэтчер уйдут с молотка

Обновлено вчера в 16:13
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

Обновлено вчера в 21:28
Культура

Киану Ривз порадовал своих фанатов

Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено 21 июля в 01:27
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка

Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica

Обновлено вчера в 12:42
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в Перми упали на 10%

Объем продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае упал на 10%.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено вчера в 10:59
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Технологии

WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS

KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено вчера в 16:03
Общество

В Алтайском крае введен режим «черного неба»

Режим «черного неба» введен в Алтайском крае из-за красноярских пожаров.
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Технологии

Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Авто

Genesis G80 попался фотошпионам во время тестов

Genesis G80 следующего поколения выглядит как эволюция современного дизайна автомобиля в сочетании с элегантностью дебютировавшего G70.
Обновлено вчера в 23:15
Технологии

Ритейлу добавят аналитики

Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.
Обновлено вчера в 18:49
Авто

ГИБДД закупит 3,5 тыс. новых седанов по 1,8 млн рублей каждый

Обновлено вчера в 08:57
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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