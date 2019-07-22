Политика
Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языкеNews.ru 09:55
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 08:16
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
Обновлено в 07:51
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Рейс в Анталью вернулся во Внуково из-за отказавшего двигателя
Самолет компании "Россия" из Внуково в турецкую Анталию был вынужден развернуться над Черным морем и следовать назад в аэропорт, сообщили РБК во Внуково.
Обновлено в 13:19
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
ЛНР обвиняет ВСУ в нарушении перемирия
Обновлено вчера в 22:10
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Космос
Горячие юпитеры обладают мощнейшими магнитными полями
Планеты-гиганты, близко расположенные к своим звездам, обладают мощными магнитными полями, которые во много раз сильнее, чем у Юпитера, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Футбол
Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»
Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:59
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа появится на рынке в августе
Новая российская вакцина от гриппа, включающая четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, появится на отечественном рынке уже в августе.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено в 18:00
Футбол
Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»
Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса
Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Интер» предлагает Перишича и денежную компенсацию за Лукаку
Миланский "Интер" продолжает попытки подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает FcInterNews.
Обновлено в 16:07
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40