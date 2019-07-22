Политика

Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языкеNews.ru 09:55

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Медведчук объяснил свою русскоязычность

Lenta.ru10:19

Медведчук заявил, что говорит по-русски для поддержки жителей Донбасса

ТАСС09:38

Медведчук объяснил свои публичные выступления на русском языке

Национальная служба новостей09:54

Медведчук рассказал, почему говорит на русском языке

RT на русском09:42

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

РБК10:06

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

РИА Новости09:26

Медведчук объяснил, почему он говорит на русском языке

Украина.ру08:03
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Футбол

Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»

Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 17:32
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол

Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes.
Обновлено в 14:54
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове

Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54
Политика

Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Происшествия

СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак

Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара»

В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Нюша устроила фотосессию в купальнике за 28 тысяч рублей

Нюша в конце 2018 года впервые стала мамой. Своему супругу Игорю Сивову она подарила дочку. К новой роли певица привыкла очень быстро.
Обновлено в 14:09
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

Обновлено в 02:58
Экономика

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Космос

На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS

Обновлено в 07:49
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Экономика

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon

На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено в 10:03
Футбол

Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара»

Ранее эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:46
Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Политика

Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней

США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 17:20
Здоровье

Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе

Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Политика

ЦИК Украины обработал более четверти протоколов на выборах в Раду

Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают совместное производство элементов С-400

Обновлено в 06:22
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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