Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.

Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языке

Футбол Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ» Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Футбол Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Политика В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.

Происшествия Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Происшествия СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Шоу-бизнес Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара» В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов.

Шоу-бизнес Нюша устроила фотосессию в купальнике за 28 тысяч рублей Нюша в конце 2018 года впервые стала мамой. Своему супругу Игорю Сивову она подарила дочку. К новой роли певица привыкла очень быстро.

Экономика Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.

Здоровье Развенчаны популярные мифы о женской груди Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.

Экономика Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

Футбол Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара» Ранее эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Футбол Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».

Политика Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Здоровье Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.