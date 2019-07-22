Политика
Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языкеNews.ru 09:55
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Обновлено в 11:35
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками
Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
Обновлено в 13:37
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Обновлено в 14:32
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Игры
Диалоговая система, реакция мира на действия персонажа, импланты и прочие детали из демо Cyberpunk 2077
Журналисты сообщили, что в Cyberpunk 2077 присутствует гибкая диалоговая система.
Обновлено в 09:26
Технологии
Разработан бот, создающий новые эмодзи, соединяя старые
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Кино
Охотника за вампирами в новом фильме «Блейд» сыграет Махершала Али
Студия Marvel объявила о перезапуске кинофраншизы "Блейд", главную роль сыграет Махершала Али, передает портал tvrain. ru.
Обновлено в 08:00
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Космос
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
Обновлено в 05:03
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Наука
Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество
Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия
СКР опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в мэрии Читы
Пименову инкриминируют хищение 1,6 млн рублей при исполнении госконтракта Следственный комитет России опубликовал на YouTube двухминутный ролик с места задержания сотрудника МЧС по Забайкальскому краю, которого подозревают в хищении 1,6 млн рублей.
Обновлено в 07:55
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
Обновлено в 12:01
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08