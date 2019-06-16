Политика

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на УкраинеRT на русском вчера в 22:56

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенко привела к многократному увеличению тарифов на газ.
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Медведчук оценил рост цен на газ при Порошенко на Украине в 1090%

РБК00:49

На Украине рассказали о росте тарифов на 1090%

Известиявчера в 21:44

Медведчук: из-за политики украинских властей цены на газ выросли на 1000 процентов

Вести.Ruвчера в 23:00

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

RT на русскомвчера в 22:56

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

РИА Новостивчера в 22:20

Медведчук заявил о росте тарифов на Украине на 1090%

Телеканал 360°вчера в 22:19

Порошенко обвинили в росте тарифов на Украине

Газета.Ruвчера в 23:24
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Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Серьезное ДТП произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге из-за переходивших дорогу утки с утятами, сообщает РЕН.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Политика

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено 14 июня в 23:49
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам

Первая после пожара месса прошла в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней приняли участие около тридцати человек.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
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Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход

В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами.
Обновлено вчера в 03:01
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Космос

С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников

На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено 14 июня в 13:12
Театры

Тюменский драмтеатр откроет новый сезон мировой премьерой

Музыкально-драматический спектакль «Мертвые души» по пьесе Н. В. Гоголя в современной инсценировке подготовят артисты тюменского драматического театра к открытию 162-го творческого сезона.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана

Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала откровенное фото в черном вечернем боди

Вера Брежнева на своей странице в социальной сети опубликовала откровенные фото в черном вечернем боди и взбудоражила фанатов.
Обновлено вчера в 14:31
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Всей стране желаю такого алкоголизма»

Волочкову в алкоголизме публично обвиняла Дана Борисова. О нездоровой привычке Анастасии высказывалась и скандальный блогер Лена Миро.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38
Армия и оружие

Великобритания отправит спецназ в Персидский залив

100 британских спецназовцев направят в Персидский залив для защиты судов Королевского военно-морского флота.
Обновлено в 02:51
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

Обновлено в 00:54
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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