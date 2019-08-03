Политика
Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на УкраинеРоссийская газета 16:37
Единственный путь в решении газового вопроса на Украине видится в попытке договориться с Россией, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктор Медведчук.
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Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Футбол
Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 16:15
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено в 04:01
Футбол
«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Обновлено в 14:05
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55
Здоровье
Скончался Сухарев Владимир Михайлович
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.
Обновлено в 12:04
Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Политика
К каким правозащитным организациям обратиться при задержании на митинге
Фото: Софья Сандурская/URA.RU/TASS Главное правило, которого советуют придерживаться правозащитные организации: если вы собираетесь на митинг, то идите на него с полностью заряженным телефоном и портативным зарядным устройством.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Британия поприветствовала новые санкции США против России
Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 16:49
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского Алеппо
По жилому кварталу Алеппо открыли огонь из минометов. Это сделали боевики, которые контролируют провинцию Идлиб.
Обновлено в 07:24
Общество
Бульварному кольцу положили конец
Обновлено в 15:52
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26