Политика

Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на УкраинеРоссийская газета 16:37

Единственный путь в решении газового вопроса на Украине видится в попытке договориться с Россией, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктор Медведчук.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Избранный народный депутат Верховной Рады Украины. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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