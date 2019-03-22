Медведев встретился с кандидатом в президенты УкраиныГазета.Ru 09:56

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча прошла в резиденции премьера в Горках.

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