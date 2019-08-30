Политика
Газета.RuМедведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
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Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»
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Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ
ТК Звездавчера в 09:09
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Польша, США и Украина подписали газовое соглашение
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Ридус 10:58
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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Футбол
«Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»
"Челси" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии — 2:2. В составе лондонцев дубль оформил Тэмми Абрахам.
Спорт-Экспресс 12:16
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Футбол
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В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Политика
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск, который ранее занимал должность премьера Польши, не поедет в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Комсомольская правда вчера в 16:52
Политика
В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе
Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 29 августа в 17:41
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика
Зеленский предложил создать польско-бандеровский мемориал
Зеленский предложил польскому коллеге «обновить и перезагрузить» двустороннюю комиссию, которая должна сгладить конфликтные трактовки истории учеными двух стран.
Евразия Daily 11:25
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
RT на русском 10:11
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Россиянка захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому
19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в турецкой Аланье и впала в кому, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 06:14
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Сычёв подписал контракт с «Пюником»
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Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Происшествия
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В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
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Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
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Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
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Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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