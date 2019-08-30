Политика
Газета.RuМедведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
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Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».
News.ru вчера в 14:31
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open
Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
GoTennis.ru 15:57
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похудела после расставания с мужем
Отвлекаясь на сбор урожая на любимой даче, которая расположена в Болгарии, разбираясь со всеми коммунальными проблемами, Лолита Милявская весьма мужественно переживала, да и до сих пор переживает по поводу довольно болезненного расставания с супругом Дмитрием Ивановым.
ГлобалМСК.ру 07:45
Политика
Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Футбол
Хет-трик Вернера принес «Лейпцигу» третью победу на старте бундеслиги
«Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги.
Sportbox.RU 16:27
Шоу-бизнес
Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака
Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Сегодняшнему положению и гигантским размерам комодских варанов в большой степени поспособствовали люди, появившиеся здесь семь-десять тысяч лет назад.
Naked Science 27 августа в 03:18
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу
Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
Аргументы и Факты 06:00
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Ореанда-Новости вчера в 14:52
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29