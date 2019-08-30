Политика

Газета.RuГазета.RuМедведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»

Интерфакс10:58

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

РИА Новости11:17

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

RT на русском08:08

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

ТАСС08:16

Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ

ТК Звезда09:09

Медведчук посетил в Москве двух украинских заключенных

Коммерсантъ08:31

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

РБК08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

OAnews 10:11
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе

Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».
News.ru вчера в 14:31
Теннис

Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open

Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
GoTennis.ru 15:57
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Шоу-бизнес

Лолита Милявская похудела после расставания с мужем

Отвлекаясь на сбор урожая на любимой даче, которая расположена в Болгарии, разбираясь со всеми коммунальными проблемами, Лолита Милявская весьма мужественно переживала, да и до сих пор переживает по поводу довольно болезненного расставания с супругом Дмитрием Ивановым.
ГлобалМСК.ру 07:45
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика

Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Происшествия

В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец

Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Футбол

«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Политика

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Футбол

Хет-трик Вернера принес «Лейпцигу» третью победу на старте бундеслиги

«Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги.
Sportbox.RU 16:27
Шоу-бизнес

Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака

Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

Газета.Ru 06:05
Наука

Ученые объяснили выживание комодских драконов

Сегодняшнему положению и гигантским размерам комодских варанов в большой степени поспособствовали люди, появившиеся здесь семь-десять тысяч лет назад.
Naked Science 27 августа в 03:18
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу

Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
Аргументы и Факты 06:00
Гаджеты

Apple представит новый iPhone 10 сентября

Ореанда-Новости вчера в 14:52
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Вести.Ru 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное