Политика

ТАССТАССМедведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
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Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»

Интерфакс10:58

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

РИА Новости11:17

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

RT на русском08:08

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

ТАСС08:16

Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ

ТК Звезда09:09

Медведчук посетил в Москве двух украинских заключенных

Коммерсантъ08:31

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

РБК08:07
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Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву

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В будущем врачи хотят развивать хирургическое отделение и отделения стволовых клеток. Больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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