Политика
ТАССМедведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
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Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Шоу-бизнес
Олеся Железняк: «Случается, что не хочется уступать мужу, но я себя сдерживаю»
StarHit.ru 21:00
Энергетика
НОВАТЭК получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением
Дочка НОВАТЭКа – Арктик СПГ 1 выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Neftegaz.ru 08:30
Политика
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
РИА Новости 20:30
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ 20:23
Политика
Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена с Украиной пленными
В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной наметился определенный прогресс, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ведомости 10:45
Политика
Борис Джонсон признался, что в юности мечтал стать рок-звездой
Глава британского правительства Борис Джонсон 30 августа провел встречу с молодыми журналистами, рассказав им о своих собственных юношеских мечтах.
Инфо24 14:15
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ Патриот с АКПП
Российские дилеры УАЗ начали приём предзаказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Тарантас Ньюс 06:48
Авто
Транспортный налог в стране начнут рассчитывать по-другому
Рассчитается этот показатель исходя из срока пользования транспортным средством, его мощности и налоговой ставки.
Daily-Motor.Ru 10:12
Экономика
Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке
Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.
News.ru 22:32
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.
News.ru 15:59
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн 15:21
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Сирийские врачи будут проводить операции по трансплантации легких
В будущем врачи хотят развивать хирургическое отделение и отделения стволовых клеток. Больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году.
РЕН ТВ 22:09
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС 19:04