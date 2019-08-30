Политика

ТАССТАССМедведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ

ТК Звезда09:09

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

РИА Новости11:17

Медведчук посетил в Москве двух украинских заключенных

Коммерсантъ08:31

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

ТАСС08:16

Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»

Интерфакс10:58

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

RT на русском08:08

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

РБК08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Политика

Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию

Вести.Ru 08:18
Единоборства

Нурмагомедов после боя с Порье хочет провести поединок с Фергюсоном

ТАСС 16:59
Армия и оружие

МИД ДНР прокомментировал намерение Украины завершить конфликт за полгода

Ранее сегодня новый глава МИД Украины Пристайко заявил о желании закончить войну в Донбассе за полгода.
ИА Новороссия 13:06
Гаджеты

Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Музыка

«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме

Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» .
Euromag.ru 07:13
Наука

Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика

Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны.
РИА Новости 12:00
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика

США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru 15:19
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Политика

Эксперт назвала встречу оппозиции Южного Судана борьбой за статус

В настоящее время в Южном Судане идет формирование правительства с участием оппозиции.
Политика Сегодня 08:55
Политика

Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия

50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика

Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате» 2 сентября

На встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» Россию представит помощник президента Владислав Сурков.
Коммерсантъ 15:59
Игры

В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
Гаджеты

Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч

MobiDevices 08:59
Здоровье

СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине

Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru 17:43
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Общество

Билли Айлиш поссорилась с глянцевым журналом из-за обложки

Газета.Ru 11:12
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Политика

Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru вчера в 04:09
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное