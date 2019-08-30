Политика
ИзвестияМедведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
Политика
МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией
Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.
Российская газета 14:20
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
В Москве задержали двух тренеров личностного роста
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Футбол
Крылья Советов — Динамо 0:0
ТАСС 14:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа
Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов.
Интерфакс 05:01
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол
Олег Корнаухов – о вылете «Спартака» из Лиги Европы: «Никакого взаимодействия полузащитников с защитниками»
Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов проанализировал вылет «Спартака» из Лиги Европы и перспективы команды Олега Кононова в чемпионате России.
Sportbox.RU 04:54
Политика
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
РИА Новости 14:32
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Автоспорт
Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине
Чемпионат 13:10
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Игры
Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом
В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.
CyberSport.ru 03:30
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58