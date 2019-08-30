Политика

ИзвестияИзвестияМедведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».
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Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»

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Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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