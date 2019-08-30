Политика
ИзвестияМедведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО «Лефортово»
Интерфаксвчера в 10:58
Переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной продвигаются успешно
Эхо Москвывчера в 11:08
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
РИА Новости 12:33
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Футбол
«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии
В Лондоне на стадионе "Олимпийский" прошел матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" - "Норвич Сити".
Газета.Ru 12:09
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
Шеф-пилот РСК «МиГ» прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019
Потерю элемента обшивки истребителя МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 нельзя считать серьезным инцидентом, сообщил в субботу ТАСС шеф-пилот РСК "МиГ" Михаил Беляев на полях салона в Жуковском.
ТАСС 12:32
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем
Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем.
RT на русском 12:46
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Футбол
Сёмин рассказал о состоянии получившего травму Миранчука
Думаю, в сборную он не поедет, — рассказал о самочувствии подопечного наставник «железнодорожников».
News.ru 12:04
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Кино
В сеть утёк новый тизер «Хищных птиц»
В Сеть слили украинский тизер-трейлер «Хищных птиц» до официальной премьеры. По ролику сразу видно, как Харли Квинн осточертели клоуны.
Игромания.ру 13:35
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56
Происшествия
Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку
В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
По данным на 00.08, во Внуково задержали девять рейсов. В Домодедово задержано 25 рейсов и три отменено.
Газета.Ru 28 августа в 17:16
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»
«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.
Sport24.ru 07:56