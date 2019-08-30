Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.

Армия и оружие Шеф-пилот РСК «МиГ» прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019 Потерю элемента обшивки истребителя МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 нельзя считать серьезным инцидентом, сообщил в субботу ТАСС шеф-пилот РСК "МиГ" Михаил Беляев на полях салона в Жуковском.

Происшествия Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Футбол Сёмин рассказал о состоянии получившего травму Миранчука Думаю, в сборную он не поедет, — рассказал о самочувствии подопечного наставник «железнодорожников».

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Кино В сеть утёк новый тизер «Хищных птиц» В Сеть слили украинский тизер-трейлер «Хищных птиц» до официальной премьеры. По ролику сразу видно, как Харли Квинн осточертели клоуны.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Кино Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х» Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.

Транспорт Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы По данным на 00.08, во Внуково задержали девять рейсов. В Домодедово задержано 25 рейсов и три отменено.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.