По данным агентства, автомобиль Медведчука и Рабиновича прибыл к «Лефортово» в 13.50. Спустя примерно час политики вышли из СИЗО. В эфире украинского телеканала «112» Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в «Лефортово»

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