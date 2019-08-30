Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией. По его словам, «переговоры идут, и они успешны».

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

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