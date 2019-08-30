Политика
RT на русскомМедведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией. По его словам, «переговоры идут, и они успешны».
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Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября
RuNews24.ru 08:17
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
RT на русском 01:31
Экономика
Правительство одобрило перевод информсистем госорганов в «облако»
Правительство России одобрило эксперимент по переводу на единую "облачную" платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.
Будущее России. Национальные проекты 07:57
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019
Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Футбол
Сульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».
Sport24.ru 05:21
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза вчера в 14:45
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Гаджеты
Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark
В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).
Astera 09:36
Политика
Турция сохраняет приверженность сделке с США по F-35
Политика Сегодня 09:45
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Энергетика
«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты
Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11